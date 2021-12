Catania in campo a Latina per rimediare alla penalizzazione

Il Catania affronta domani la trasferta più a nord della stagione, rendendo visita al Latina in terra laziale. Un match che precede il doppio derby che vedrà, successivamente, i rossazzurri affrontare il Palermo al “Massimino” e quindi il Messina allo stadio “San Filippo” in un finale di girone d’andata che si preannuncia quanto mai interessante. La formazione allenata da Francesco Baldini, fresca reduce dalla vittoria interna sul Potenza, si è vista recentemente decurtare due punti in classifica a causa del mancato pagamento delle spettanze, nei mesi scorsi, da parte della società e tale penalizzazione non rimarrà l’unica visto che ne arriverà anche un’altra di eguale o addirittura maggiore entità. Motivo in più per mirare alla conquista sul campo di quanti più punti possibili per evitare malaugurate problematiche in chiave “salvezza”. Peraltro, il rendimento della squadra si mantiene soddisfacente, malgrado qualche defaillance determinata, il più delle volte, da errori difensivi e distrazioni negli ultimissimi minuti delle partite (vedi, ad esempio, sconfitte contro Bari, Foggia e Taranto).

Per la gara di domani pomeriggio (inizio ore 14,30) l’allenatore etneo avrà regolarmente a disposizione Cataldi, Russini e Sala che in settimana hanno svolto una fase di lavoro differenziato mentre Provenzano, fresco di laurea, ha osservato un programma individualizzato. Per quel che riguarda la formazione che affronterà il Latina, non dovrebbero esserci novità di sorta con la conferma di Sala tra i pali, Calapai (o Albertini) e Zanchi (o Ropolo) sulle corsie esterne difensive, Claiton e Monteagudo al centro della retroguardia con Izco, Greco, Rosaia e Ceccarelli a presidiare la zona nevralgica in mezzo al campo. In attacco dovrebbe essere Russini ad affiancare il bomber Moro ma non è escluso che l’allenatore rossazzurro decida, magari nel corso del match, di riproporre il tandem offensivo con l’inserimento in attacco dello scalpitante Sipos. Per qualche ora, dunque, i tifosi potranno concentrarsi esclusivamente sulle vicende del campo, perdurando la grave situazione societaria ormai giunta ad un punto di non ritorno. In tal senso, saranno decisive le prossime ore. O le trattative per il passaggio di proprietà del glorioso sodalizio rossazzurro andranno definitivamente in porto… o la sorte della matricola 11700 sarà irrimediabilmente segnata.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI