Cambia la situazione nella classifica del girone C di Serie C

CATANIA – Due punti di penalizzazione in classifica al Catania di Francesco Baldini, da scontarsi nella corrente stagione in corso nel girone C di Serie C. E’ questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, dopo il deferimento del procuratore federale del 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità del giugno scorso.

La classifica del girone meridionale della terza divisione italiana, dunque, cambia nel seguente modo.

Bari 36

Monopoli 30

Palermo 29

Turris 28

Avellino 27

Catanzaro 25

Virtus Francavilla 24

Foggia* 24

Taranto 23

Juve Stabia 22

Catania** 20

Picerno 20

Campobasso, 18

Latina 17

Paganese 17

Monterosi 16

Fidelis Andria 15

Potenza 14

ACR Messina 12

Vibonese 10

*= penalizzazione di 4 punti

**= penalizzazione di 2 punti



