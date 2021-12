Cade con la moto nel fiume Alcantara, muore trentenne

MESSINA – Nel pomeriggio il corpo senza vita di Mario Tommasi, 33, anni di Acireale e’ stato recuperato dai vigili in un’ansa del fiume Alcantara nei pressi del ponte che divide le province di Messina e Catania. Stando ad una prima indagine, condotta dai carabinieri della stazione della cittadina turistica, il giovane in compagnia di amici, stava percorrendo in moto i sentieri vicini. Lungo il fiume ha perso il controllo del mezzo che cadendo in acqua si e’ spento. L’uomo, pero’, e’ stato trascinato via dalla furia della corrente e per lui non c’e’ stato nulla da fare. (ANSA).



