Catania, creato sensore virtuale per il monitoraggio dei pazienti

Sanita’:creato sensore virtuale per monitoraggio pazienti Realizzato in partnership tra universita’ Catania e Malta (ANSA) – Catania, 05 DIC – Un sistema tecnologicamente all’avanguardia in grado di fornire elevati standard assistenziali ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere. A realizzarlo – nell’ambito del progetto “Mediwarn”, finanziato tramite il Programma Interreg V-A Italia-Malta – un partenariato composto dagli atenei di Catania e di Malta e dall’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico” di Catania. I risultati e i benefici del sistema sono stati presentati nel corso del meeting finale, che si e’ tenuto ad Aci Castello, dal titolo “Virtual Biosensor for Medical Warning Precursors”.

“Grazie al biosensore virtuale, sviluppato dagli esperti del partenariato, e’ possibile aumentare la qualita’ della vita dei pazienti nelle strutture ospedaliere e, al tempo stesso, e’ stato possibile creare anche nuove opportunita’ occupazionali nel settore della ricerca dei dispositivi elettromedicali” ha spiegato il prof. Rosario Sinatra, docente dell’Universita’ di Catania e responsabile scientifico del progetto. Nell’ambito del progetto sono state acquistate 23 unita’ di monitoraggio di ultimissima generazione: 12 monitor per l’Ospedale “San Marco” di Catania, 10 per l’Ospedale Mater Dei di Malta e un monitor per la sede dell’Universita’ di Catania al fine di effettuare i test di laboratorio.

“Oggi piu’ che mai questo sistema e’ di fondamentale importanza, in particolar modo nelle strutture sanitarie, anche alla luce del perdurare della pandemia da Covid, disporre di strumenti all’avanguardia per il monitoraggio delle condizioni cliniche dei pazienti” ha aggiunto Sinatra. I sensori acquistati tramite il progetto Mediwarn sono stati utilizzati nell’Unita’ operativa di Malattie Infettive dell’ospedale “San Marco” di Catania dove i pazienti infetti e sintomatici per Covid erano isolati in stanze a pressione negativa e quindi con accesso limitato da parte del personale infermieristico.

“L’elaborazione col sistema NEWS da parte del sensore dell’indice di gravita’ dei parametri vitali forniti permette di intercettarne il deterioramento precocemente consentendo al Sistema di gestione dell’Emergenza Intra-Ospedaliero (MET Medical Emergency Team, gia’ attivo al “San Marco” dal Servizio di Anestesia e Rianimazione) di attivarsi su una pre-valutazione oggettiva”, hanno aggiunto Vincenzo Scuderi e Salvo Nicosia dell’Azienda ospedaliera-universitaria Policlinico “Rodolico – San Marco” di Catania sul “Data monitoring”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI