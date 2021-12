Meteo, venti di burrasca: allerta gialla in Sicilia

Palermo – Allerta meteo di colore giallo per la regione Sicilia emessa del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Il motivo sta nei venti di burrasca che si abbatteranno sulle zone costiere di Toscana e Lazio, in estensione a Basilicata, Calabria e nell’Isola.

Molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi, intensi al mattino sulla Campania, e per l’intera giornata su Basilicata e Calabria tirreniche; estese e spesse velature sul resto del Meridione. Temperature minime in aumento anche marcato; massime in aumento. Venti da moderati a forti occidentali al centro-sud, con raffiche di burrasca o burrasca forte su area appenninica, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. Mari da molto mossi ad agitati su Tirreno e Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti mari.



