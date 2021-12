Partinico, furto alla scuola Danilo Dolci il preside: “Non ci arrendiamo”

PARTINICO (PALERMO) – Furti alla scuola Danilo Dolci di Partinico. I ladri, nella notte, hanno portato via materiale scolastico e danneggiato la struttura.

A comunicare il furto è stato il preside dell’Istituto, Gioacchino Chimenti, che scrive tramite la pagina Facebook della scuola: “Comunico alle studentesse e agli studenti, al personale, ai genitori e a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra scuola che, nella notte, è stato perpetrato un ennesimo furto ai danni dell’istituto ‘Danilo Dolci’ di Partinico. Stavolta – ha continuato il preside – è toccato alla sede centrale. Ignoti si sono introdotti in un’aula, entrando da un balcone al primo piano che da su via Leoncavallo e hanno sottratto il televisore 75 pollici e il notebook, utilizzati a supporto della didattica“.

“Rimango sconcertato da come si possa, nella nostra città, continuare a compiere questi atti indisturbati. Tutti gli sforzi fatti in questi anni per mettere i nostri studenti nelle condizioni di svolgere al meglio le attività didattiche sembrano vanificati da queste azioni ignobili. Le diverse iniziative di solidarietà e le donazioni di cui abbiamo usufruito per ripristinare il maltolto delle altre volte in cui siamo stati vittime di furti, che abbiamo tenuto nel silenzio per evitare di farlo sapere ai ladri, sembrano vanificati. MA NON CI ARRENDIAMO. Vorrà dire che innalzeremo ancora di più le misure di sicurezza, come abbiamo già fatto in altri plessi, e continueremo a ripristinare il maltolto, perché i nostri alunni – ha concluso il dirigente scolastico – non devono essere vittima di questi delinquenti. Tutto nostro il dovere di continuare a educare i nostri ragazzi al rispetto della cosa pubblica e al fatto che tutti gli strumenti che la scuola mette a disposizione sono di proprietà di ognuno di loro e, quindi, ancora una volta siamo stati tutti derubati“.

All’istituto è arrivata la solidarietà da parte della Cisl Scuola Palermo con il segretario Vito Cassata che ha dichiarato: “Siamo vicini al preside e a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Superiore Danilo Dolci di Partinico oggetto, ancora una volta, di furti. Sono atti inaccettabili che denotano un baratro sociale e culturale pericolosissimo e condizionano pesantemente il funzionamento del nostro sistema scolastico privandolo di strumenti indispensabili, che ci auguriamo possano essere tutti ripristinati”.

Condanna senza appello per questi “ladri del nostro futuro” arriva anche dal segretario zonale della Cisl Pietro Galati, “La scuola è il cuore pulsante della nostra società, da essa dobbiamo ripartire per ridare slancio ad un territorio spesso in balia di un manipolo di delinquenti che agiscono quasi indisturbati. Siamo certi che l’amarezza per un gesto così grave non scalfirà l’entusiasmo e la determinazione di questa comunità educante e della parte sana di un territorio che vuole riscattarsi”.



