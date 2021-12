Cartelle esattoriali, colpo di scena: mini rinvio pagamenti, ultima DATA

ROMA – Cartelle esattoriali, colpo di scena, arriva in extremis un ultimo rinvio della data entro cui saldare gli arretrati del 2020 e 2021, argomento di grande interesse per chi ha in corso l’adesione alla rottamazione Ter e saldo e stralcio. LEGGI ANCHE: CARTELLE ESATTORIALI – SANZIONI ALLE STELLE

Abbiamo analizzato il D.L. 146/2021 – A.S. 2426

Cosa dice il D.L.

“Le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del decreto-legge in esame

disponevano che si considerasse tempestivo, e dunque tale da non pregiudicare

l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel

2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio

2021, se effettuato integralmente:

 entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

 entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

 entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

 entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

 entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il

31 maggio e il 31 luglio 2021″. LEGGI ANCHE CONCORSONE PNRR 500 POSTI

Il nuovo termine



“Resta ferma, come nella disposizione precedentemente vigente, l’applicazione

delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge n. 119

del 2018, per effetto delle quali l’inefficacia delle definizioni per mancato

tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce, nei casi di tardività

non superiore a cinque giorni”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI