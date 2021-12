Catania, addio ad Andrea Franchetti: imprenditore “Illuminato”

CATANIA – “La comunità di Castiglione di Sicilia perde un imprenditore illuminato che ha fatto scoprire i vini dell’Etna in tutto il mondo. Il Sindaco E l’Amministrazione Comunale tutta porgono sentite condoglianze alla famiglia per la perdita del loro caro Andrea Franchetti”. L’annuncio arriva via social dal primo cittadino del comune etneo, Antonio Camarda. Imprenditore del vino, titolare della Tenuta Passopiasciaro e inventore delle “Contrade dell’Etna”, festival delle cantine nostrane, a quanto pare era malato da tempo. Ma nessuno immaginava che la notizia della sua dipartita potesse arrivare così velocemente.

Scrivono su VinUp: “E’ incredibile che un uomo così forte, deciso, unico, non ci sia più. Ho avuto la fortuna di conoscerlo sin dall’inizio del suo arrivo sull’Etna e di diventare negli anni un suo amico, di essere accolto nella sua casa di Passopisciaro quasi vent’anni fa e nel corso della prima intervista di capire subito che il suo desiderio era fare sinergia tra i produttori etnei, farli dialogare, fare crescere l’intero comparto”.



