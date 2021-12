Super green pass: cos’è e che differenza c’è con quello base

ROMA – Da oggi (lunedì 6 dicembre) al 15 gennaio 2022 entra in vigore il Super green pass, o green pass rafforzato, che andrà distinto dal green pass base. Una certificazione anti Covid che permetterà agli italiani di poter accedere a determinati luoghi o meno a seconda del livello di Green pass di cui si è in possesso. Ecco una breve guida per sapere cosa è e che differenza c’è tra il Super green pass e quello base.

Il green pass base indica la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.

Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Sul sito governo.it è disponibile la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Per avere il green pass rafforzato non sarà necessario scaricare una nuova certificazione verde. Chi ne ha i requisiti in base alla regolarità del ciclo di vaccinazione o in caso di guarigione avrà già la certificazione verde in suo possesso aggiornata e leggibile dalle app di verifica per le certificazioni verdi.

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell’Ue. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.



