VOTA ONLINE – Bancarelle in via Ruggero Settimo a Palermo: SÌ o NO?

PALERMO – La città si divide sulla presenza delle bancarelle in via Ruggero Settimo. Mercatini di Natale. L’associazione Ruggerto Settimo ha lanciato un appello al sindaco Leoluca Orlando, chiedendo la rimozione delle “capanne”. Ma molti cittadini sono favorevoli. Cosa ne pensate? Dite la vostra. Per visualizzare il sondaggio attendi il caricamento della pagina. Se non dovessi visionarlo clicca su “continua a leggere su LiveSicilia” in fondo alla pagina



