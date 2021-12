Catania, approvati bilanci ATI: “Passi avanti per ricevere fondi”

CATANIA – Esprime “soddisfazione e apprezzamento” il Presidente dell’ATI Santi Rando per l’attività svolta oggi dall’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Catania, che approvando lo statuto della società in house cui affidare il Sevizio Idrico Integrato ha compiuto un altro passo in avanti concreto per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti per l’erogazione dei fondi della programmazione 2021-2027 e del PNRR.

L’Assemblea ha approvato oggi anche i bilanci dell’ATI che consentono di avviare il completo funzionamento dell’Ente di Governo e di dotare l’ATI delle risorse necessarie al soddisfacimento dei notevoli ed onerosi compiti imposti dalla regolazione dell’Autorità Nazionale ARERA.

“I Sindaci dell’ATI di Catania – dichiara Rando – hanno dimostrato ancora una volta senso di responsabilità ed attenzione al tema della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato e a loro va il mio ringraziamento”.

L’approvazione dello Statuto completa un percorso sviluppato dall’ATI sin dal suo insediamento, prima con il censimento delle gestioni esistenti e la ricognizione delle infrastrutture, poi con l’aggiornamento del piano d’Ambito ed in fine con la scelta della forma di gestione. I Sindaci dell’ATO Catania hanno scelto la forma di gestione pubblica che prevede l’affidamento del servizio alla società in house Catania Acque S.p.A. di cui saranno soci tutti i comuni dell’ambito, in forma diretta o indiretta tramite le società pubbliche in house già esistenti sul territorio.



