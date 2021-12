Catania, Baldini: “Il derby con il Palermo azzera tutto”

“Incontriamo una squadra forte, che ha nell’organico la possibilità di utilizzare tanti uomini che permettono di cambiare anche aspetto tattico. Sappiamo quali sono i concetti con cui gioca il Palermo, vedremo come si schiererà domani perchè ha variato spesso l’assetto tattico anche se la difesa a tre prevale maggiormente. Ci siamo allenati bene. E’ un derby, una gara particolare che azzera tutto quanto. Conosco tanti giocatori del Palermo. Hanno preso da noi Dall’Oglio che è molto forte, Odjer ha giocato in Serie B, Luperini l’ho avuto a Trapani ed ha fatto tanti gol in B. Silipo e Buttaro li avevo nelle giovanili della Roma. Filippi ha dato un’impronta importante alla squadra ed è molto bravo. Il centrocampo del Palermo ha fisicità e crea densità. Va attenzionata la forza con cui ripartono, si difendono molto bene e ripartono puntando giocatori e portando palla. La densità e la scelta degli uomini diventa importante per la partita di domani”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Baldini, tecnico del Catania, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo.

In vista della gara valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, Baldini ha proseguito: “Dobbiamo fare una partita molto tosta, abbiamo il dovere di dare tutto noi stessi davanti ai nostri tifosi. Si azzera tutto, questa è la Partita e dobbiamo fare molto bene sul piano mentale. Siamo al completo, a parte Bianco, Frisenna e Ceccarelli. Sono rientrati negli ultimi giorni alcuni giocatori come Provenzano, Sala sta bene ma non è ancora al 100%. Gli altri stanno bene. Palle inattive? Non abbiamo tantissimi centimetri in squadra, l’unico gol su angolo mi sembra lo abbia fatto Moro contro il Bari. Abbiamo lavorato come tutte le settimane sulle palle inattive a favore e contro. Sappiamo l’importanza delle palle inattive e cerchiamo di fare del nostro meglio”.

Sui tifosi presenti al “Massimino”, l’allenatore del club etneo ha spiegato: “Conta tantissimo il fattore ambientale. Noi a livello di risultati non veniamo da un ottimo periodo. Nelle ultime 4 partite ne abbiamo perse tre. Il Palermo al contrario viene da un ottimo periodo ed è secondo in classifica, ma il derby è partita a sè. Spesso non vince la squadra più forte. Noi non vediamo l’ora di entrare dentro lo stadio, di vedere la nostra gente. Poi sta a noi giocare con l’approccio iniziale, la cattiveria agonistica, grinta e determinazione. La prestazione è sempre importante ma domenica conterà il risultato più di qualsiasi altra cosa, in un modo o nell’altro dobbiamo stare in partita e portare a casa il risultato”.



