Eseguito un decreto di fermo nei confronti di 7 persone

NAPOLI – Gli agenti della guardia di finanza di Napoli hanno messo a segno un nuovo “colpo” ai falsari del “Napoli Group”, cartello molto attivo nella provincia di Napoli e noto per l’alta qualità delle banconote prodotte, pressoché identiche alle originali.

I finanzieri hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di 7 persone, per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di monete aventi corso legale e di spendita delle stesse.

Il gruppo criminale aveva allestito una tipografia clandestina in un capannone industriale preso in affitto da una società di bonifica ambientale. Nella stamperia clandestina nel quartiere Ponticelli, zona orientale di Napoli, sono state sequestrate banconote contraffatte da 50 euro della serie “Europa”, per un valore nominale complessivo di circa 48 milioni di euro.

Gli indagati avevano attrezzato il laboratorio clandestino con macchine da stampa industriali.