Tensione durante la funzione religiosa: punta la pistola al pastore VIDEO

PENNSYLVANIA, USA – In un momento di tensione durante una cerimonia religiosa a North Braddock, Pennsylvania, un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver puntato una pistola verso un pastore. L’incidente, avvenuto il 5 maggio, ha scosso la comunità della Jesus’ Dwelling Place Church, nella periferia di Pittsburgh.

Pistola puntata al pastore: la paura e la fuga

Il servizio religioso, trasmesso in diretta streaming, è stato interrotto quando un uomo si è avvicinato al pastore Glenn Germany mentre quest’ultimo stava parlando ai fedeli. Le immagini mostrano il giovane che estrae una pistola e la punta contro il religioso, creando un attimo di panico tra i presenti.

Nonostante il grave pericolo, il pastore Germany e un altro uomo sono riusciti a disarmare l’aggressore. “Sono grato a Dio per essere ancora qui. Ha sicuramente premuto il grilletto, ma per qualche motivo la pistola non ha sparato”, ha dichiarato il pastore alle televisioni locali.

Le autorità hanno prontamente risposto all’incidente e il giovane è stato arrestato. Al momento, le motivazioni dietro il gesto rimangono incerte e sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine locali.



