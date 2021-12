Maltempo a Palermo, Mondello è una piscina di schifezze

Vi raccontiamo un giorno di pioggia a Mondello, come altri giorni di pioggia. Magari un po’ più forte, un po’ più battente del solito, ma alla fine è pioggia. Vi raccontiamo le strade allagate. Il consigliere comunale Ottavio Zacco, amico della borgata, è in giro, in macchina. Come si dice? Con sommo sprezzo del pericolo. Manda foto e commenti via whatsapp. A margine di un video, avverte: “Non lo mettere, qualcuno che passava dice parolacce irripetibili”. E poi un altro messaggio: “Mondello tutta allagata è irraggiungibile, le macchine addirittura devono prendere controsenso da viale Galatea oppure, salgono sul marciapiede del lungomare”.

Vi raccontiamo l’ennesimo giorno di pioggia a Mondello. Pioggia. Non ci stanno bombardando gli alieni del Pianeta Vega. Tombini saltati in viale Galatea. Il puzzo di fogna, in quella piscina di schifezze, non serve nemmeno sentirlo di persona, basta ricordarselo. Vi raccontiamo le macchine impazzite, residenti ed esercenti furibondi. Qui ci sono tanti commercianti perbene che cercano di lavorare al meglio, con qualità e impegno. Ma sono soli, disperatamente soli, abbandonati all’acqua che cade e trasforma viale Galatea in una fogna a cielo aperto.

Vi raccontiamo Mondello in un giorno di pioggia, annegata nella sua solitudine. Con i suoi telegrammi che nessuno ascolta. Con la sua rabbia che non serve a niente. Con le sue macchine impazzite. Dai, Ottavio, rientra. Chi non vuole vedere, continuerà a non vedere. Vi raccontiamo Mondello in un giorno di pioggia.



