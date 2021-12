Catania, Baldini: “Contro il Palermo la migliore gara della stagione”

Al termine della gara vinta dal Catania contro il Palermo con il risultato finale di 2-0, l’allenatore degli etnei Francesco Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Eleven Sport”: “Quella di oggi contro il Palemo è stata la migliore gara dall’inizio dell’anno. È da tempo che dico ai miei ragazzi che sono una squadra forte. I complimenti vanno fatti a tutti loro. Voglio soffermarmi sul reparto difensivo che ha subito tante critiche. Sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo concesso poco ad una grande squadra. Sull’espulsione? Non so se sia giusta, il secondo giallo è assurdo come alcune decisioni arbitrali. Tutti, però, possiamo commettere degli errori, anche il direttore di gara. La svolta per noi avviene tutti i giorni. Adesso la società sta facendo la sua parte, ci meritiamo molto di più di ciò che abbiamo ottenuto”.



