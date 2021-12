Al via i vaccini per i bimbi, ecco il piano dell’Asp Palermo

PALERMO – Percorsi dedicati, spazi separati ed accoglienti e decorazioni per rendere più a misura di bambino i centri vaccinali. L’Asp di Palermo è pronta ad aprire le porte delle proprie strutture, in modalità Open Day, alla fascia di età 5-11 anni che da giovedì 16 dicembre avrà accesso alle somministrazioni anticovid.

Oltre a medici ed assistenti sanitari, ci saranno anche educatori ed assistenti sociali ad accogliere, nei Centri di città e provincia, i bambini che riceveranno la somministrazione dell’apposita dose di Pfizer. Hub e Punti vaccinali saranno attivi per la fascia d’età 5-11 anni dalle ore 10 alle ore 16. L’accesso e le vaccinazioni verranno effettuate anche senza prenotazione.

Domani inizia questo altro percorso che ormai volge a coprire tutta la popolazione – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’Asp ha provveduto a mettere a disposizione delle corsie preferenziali in Hub e Centri vaccinali. Tutto il territorio è coperto ma, in ogni caso, raggiungeremo con le attività itineranti tutti i comuni più decentrati. I nostri piccoli cittadini rappresentano in questo momento la grande speranza, perché, con questa ulteriore fase, ci apprestiamo a coprire tutta la popolazione. E’ un momento importante ed i genitori non hanno nulla da temere. Quando ci si vaccina è un atto d’amore nei confronti del nostro prossimo, ma è un atto d’amore nei confronti dei nostri bambini, in maniera tali da preservarli per una vita normale a scuola, nei loro giochi, con i loro compagni e con tutta la società con la quale comunque sono a contatto”.

Sono sette le strutture aperte ogni giorno, e cioè Villa delle Ginestre in via Castellana a Palermo; l’Hub di Bagheria in via Sant’Ignazio di Loyola; l’Hub di Cefalù nel Palazzetto dello sport, Marzio Tricoli; l’Hub di Misilmeri, in via Gaetano Pellingra; il Centro Vaccinazione di Corleone in Piazzale Danimarca; il Centro Vaccinazioni del Madonna dell’Alto di Petralia Sottana ed il Centro vaccinale di Cinisi, in Piazzetta Caduti della Patria.

Saranno attivi, invece, due giorni a settimana per la fascia d’età 5-11 anni, e cioè giovedì e sabato (sempre dalle ore 10 alle 16) il Centro Vaccinazioni di Partinico, in via Siracusa 2; il Centro vaccinazione di Lercara Friddi, in viale delle Rose ed il Centro vaccinazione di Termini Imerese, in via Ospedale Civico 10



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI