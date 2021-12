Palermo e l’albero dei commercianti: imprevisti ritardano l’inaugurazione

PALERMO – Palermo prova a raddoppiare e dopo il primo albero di Natale prende vita, anche se non definitivamente, anche il secondo. A finanziare questo nuovo simbolo del Natale sono state le associazioni di categoria, che hanno deciso di autofinanziarsi e far installare, insieme alle partecipate del Comune, l’albero che campeggia davanti il teatro Politeama, in uno dei luoghi simbolo della città.

L’accensione era prevista per la scorsa domenica, ma il maltempo ne ha ritardato il montaggio, con la struttura che, per essere pronta in tempo, ha subito un ridimensionamento di qualche metro, difatti la misura finale è di 18,5 metri, compresa la stella, anziché 21 sempre comprendendo la stella.

Anche oggi, però non sono mancati gli imprevisti. L’accensione definitiva era prevista per le ore 19, poi ritardata alle ore 20 e successivamente a domani, 16 dicembre, alle ore 18, con una prova generale avvenuta a metà. AllA vera accensione ci saranno anche le autorità cittadine.

Il primo albero, che si trova all’incrocio tra via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, è stato illuminato lunedì 13 alle 18.30 dal sindaco Orlando, ma finanziato dalla Città Metropolitana, che ha installato le luminarie nel percorso Arabo Normanno, che comprende Monreale e Cefalù (con l’albero acceso oggi in piazza Bellipanni alle ore 18).

La decisione delle associazioni di categoria di far installare l’albero in piazza Castelnuovo, come raccontato da Patrizia Di Dio a Live Sicilia, è arrivata dopo aver scoperto che il Comune non avrebbe potuto farlo a causa della mancata approvazione del bilancio.



