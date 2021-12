Onlus, difesa: “Correttezza nelle procedure, condanniamo le violenze”

Gli avvocati Giovanni Avila e Stefania Schillaci, in qualità di difensori della famiglia Di Marco, soci e legali rappresentanti della Onlus al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Palermo e della Procura di Termini Imerese prendono atto delle contestazioni amministrative e contabili mosse e sono sicuri di poter chiarire la correttezza delle procedure. Ribadiscono la piena fiducia nella magistratura e condannano senza riserva alcuna ogni forma di violenza da chiunque perpetrata soprattutto nei confronti di soggetti inermi che per quanto si è appreso ad oggi, attraverso gli organi di stampa, risulterebbero perpetrate all’interno della struttura di cui i nostri assistiti sono solo amministratori e legali rappresentanti e non svolgevano mansioni operative. Su ogni profilo i nostri assistiti sono pronti a fornire agli inquirenti qualsiasi chiarimento.



