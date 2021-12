Vaccini per bambini sicuri: quante miocarditi accertate DATI

ROMA – Solo 8 casi di miocardite su 7.141.428 milioni di dosi somministrate in bambini al di sotto degli 11 anni. I dati sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid 19 nei bambini arriva dal meeting dell’Advisory Committee on Immunization Practices (Acip) dei CDC americani. Nel complesso, il rapporto ha riportato sintomi lievi (febbricola, mal di testa, nausea o vomito), che insorgono nella maggior parte dei casi il giorno stesso della vaccinazione e più spesso dopo la seconda dose. Meno di 1 bambino su 10 ha disturbi tali da non dover andare a scuola il giorno seguente e circa l’1% ha dovuto rivolgersi al proprio medico.

Il rapporto ha riportato anche il caso di due decessi successivi alla vaccinazione, ma il nesso con il vaccino non è stato dimostrato. Si trattava di due bambine di 5 e 6 con “storia medica complessa”, spiega il rapporto, entrambe affette da paralisi cerebrale spastica complicata da ulteriori patologie.



