Palermo, canale Passo di Rigano ancora caos: lavori rinviati

PALERMO – La promessa, o forse speranza, era quella di cominciare i lavori entro la fine del 2021, ma la burocrazia siciliana ha dei tempi biblici, per tale motivo i lavori che, da più di un anno, costringono gli automobilisti a lunghe file lungo viale regione siciliana Nord Ovest (CLICCA QUI PER LEGGERE), all’altezza del supermercato Lidl di via Principe di Paternò, in direzione Trapani per ripristinare la soletta del canale Passo di Rigano permarranno ancora a lungo e qualcuno in queste ore, con una bomboletta spray proprio dove sono piazzati i delimitatori, ha scritto “Cantiere della vergogna”.

Maurizio Croce, commissario per il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, annuncia, sperava di poter vedere i primi operai all’opera entro la fine del 2021, ma non sarà così. Nella giornata di venerdì il Responsabile unico del procedimento (Rup) del Comune ha consegnato i documenti e tra oggi e domani sarà pubblicata la gara di appalto sul sito della Regione. I primi operai, quindi, si vedranno all’opera solo ad inizio del nuovo anno.

La durata dei lavori, che si sono resi necessari dopo i lavori di rifacimento della soletta del canale Mortillaro di competenza del Comune e portati a termine, sono stimati in circa 500 mila euro e sbloccati grazie ad un emendamento della Camera dei deputati, con la somma che doveva essere spesa entro settembre. Questo emendamento, fortunatamente, ha prorogato la scadenza per l’utilizzo di questi fondi che, in caso non fossero stati spesi, sarebbero tornati nelle casse dello Stato.

Per gli automobilisti palermitani e non solo, quindi, si preannuncia un 2022 pieno di disagi. I lavori del canale Passo di Rigano, infatti, non sono i soli che creano lunghe file di auto incolonnate per ore, dal lato opposto, in direzione Catania, il ponte Corleone tra qualche giorno vedrà l’installazione di barriere e New Jersey che consentiranno il passaggio in una sola corsia per carreggiata.

Per chi vorrà fuggire dalla città, dunque, meglio scegliere percorsi alternativi perché su viale Regione Siciliana si preannuncia il caos anche per qualche mese.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI