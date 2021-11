PALERMO – Il prossimo 11 novembre sarà trascorso un anno dall’avvio del cantiere in viale Regione Siciliana Nord Ovest, all’altezza del supermercato Lidl di via Principe di Paternò. Bisogna consolidare il canale Mortillaro, ma i lavori sono fermi. Colpa del cedimento di circa un metro e mezzo del canale Passo di Rigano nel punto in cui si unisce al Mortillaro sotto la circonvallazione.

Un anno di caos, code, clacson impazziti e disagi i palermitani che ogni giorno restano imbottigliati nel traffico. La notizia è che ci saranno almeno altri mesi di disagi.

Fino ad oggi il cantiere è stato fermo perché la competenza sul canale Passo di Rigano è della Regione. Dunque l’azienda incaricata dal Comune non ha potuto operare. Maurizio Croce, commissario per il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, dice “i lavori vedranno il via entro l’anno, ma dureranno, secondo crono programma, otto mesi”. Mesi in cui chi percorre la principale arteria cittadina sarà costretto ad una deviazione sulla corsia laterale.

I lavori saranno sbloccati grazie ad un emendamento alla Camera dei deputati che ha salvato mezzo milione di euro, somma che doveva essere spesa entro settembre e che servirà per sistemare il canale Passo di Rigano. Fortunatamente l’emendamento ha prorogato la scadenza per l’utilizzo questi fondi che, altrimenti, sarebbero tornati nelle casse dello Stato.

Il comune di Palermo, intanto, è in attesa che le opere del canale Passo di Rigano vengano assegnati: “Questi lavori li stiamo facendo fare al commissario Croce, in modo tale da accorciare i tempi. Le somme – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Maria Prestigiacomo – sono a disposizione e il commissario Croce partirà, con i suoi poteri commissariali, per affidare l’appalto in modo più celere di come potremmo farlo noi“.

L’assessore ha anche parlato dei lavori relativi al canale Mortillaro, che saranno conclusi una volta ultimati quelli del Passo di Rigano: “La ditta ha posizionato i pilastri di cemento per sostenere la soletta della strada, ma hanno dovuto sospendere tutto perché prima devono essere eseguiti i lavori del canale Passo di Rigano, che è quello che ha subito il crollo del muro laterale. Se non vengono eseguiti questi lavori non potranno essere completati quelli sul Canale Mortillaro. Non ci sono altri problemi e a breve il commissario dovrebbe affidare i lavori“.

Dal canto suo, però, il commissario attende dei documento dal Comune: “A breve – ha dichiarato Croce – sarà pubblicato il decreto di finanziamento. Se il comune di Palermo ci restituisce gli atti velocemente pubblicheremo il bando di gara. Abbiamo ricevuto i riferimenti normativi per inserire il cofinanziamento dal Comune e stiamo predisponendo il decreto, dopo manderemo gli atti di gara al Rup, che è del Comune di Palermo, e sarà pronta“.

Insomma, il cantiere dovrebbe ripartire a pieno ritmo entro fine anno per durare otto mesi. Sempre che la burocrazia rispetti i tempi. E trattandosi di burocrazia made in Sicily l’intoppo è sempre dietro l’angolo.