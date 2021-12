Giambrone nuovo sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma

PALERMO – Francesco Giambrone è il nuovo sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma. Il voto è arrivato all’unanimità dal consiglio direttivo del teatro della capitale e segna, dopo sette anni, la fine dell’esperienza alla guida del Teatro Massimo di Palermo. Per il successore di Giambrone si fa il nome di Marco Betta.

Giambrone, invece, prende il posto di Carlo Fuortes e ha battuto la concorrenza di Barbara Minghetti, che ha da poco lasciato la direzione artistica del Macerata Opera Festival, e Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fenice.

Per la nomina ufficiale di Giambrone si attende il decreto del ministro del ministro della Cultura Dario Franceschini.

I complimenti da Orlando

“Esprimo grande apprezzamento al Sovrintendente Francesco Giambrone per avere contributo, in piena sintonia con le indicazioni del consiglio d’indirizzo e con il coinvolgimento di tutte le realtà interne alla Fondazione, a far vivere al Teatro Massimo, anche in tempi difficili di pandemia, una stagione di eccellenza artistica e di straordinaria presenza nella realtà territoriale – ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – . Non appena verrà formalizzata la nomina di Sovrintendente all’Opera di Roma convocherò il consiglio di indirizzo per la designazione del nuovo Sovrintendente che possa proseguire e ulteriormente sviluppare l’ottimo lavoro svolto da Francesco Giambrone”.



