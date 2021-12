Latina-Palermo 1-0: al via la ripresa del match LIVE

Il Palermo torna in campo nell’ultimo impegno dell’anno allo stadio “Domenico Francioni” di Latina. Nella prima giornata di ritorno del girone C di Serie C (ventesima di campionato), i rosanero di Giacomo Filippi sfidano la compagine guidata dall’ex Daniele Di Donato. Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Bari, il club del capoluogo siciliano è alla ricerca di punti per proseguire l’inseguimento alle posizioni di vertice della graduatoria. Si torna al 3-5-2, con Lancini in mezzo alla difesa e Luperini scelto come mezzala; Odjer sarà al centro della linea mediana, mentre Fella torna a fare coppia con Brunori.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, primo pallone affidato ai rosanero, oggi in maglia e pantaloncini bianchi. Maglia a strisce verticali nere e blu per il Latina, che attaccherà da destra verso sinistra. L’arbitro fischia, inizia la sfida. Dopo appena un giro di lancette prova a rendersi pericoloso di testa Almici. Al 5′ Brunori viene servito bene da Dall’Oglio e dopo essere entrato in area di rigore, il numero 9 dei rosanero prova a colpire Cardinali con una conclusione angolata, ma il portiere della squadra di casa non si fa trovare impreparato. Minuto numero 11, Lancini perde palla da ultimo uomo e la sfera arriva sui piedi di Carletti; Buttaro lo rincorre e si scontra con l’avversario, per il direttore di gara non ci sono dubbi: espulso il difensore del Palermo! I rosanero giocheranno in 10 per più di 80 minuti. Al 18′ arriva il vantaggio del Latina! Su una palla respinta dalla difesa rosanero, Giorgini riesce a crossare in mezzo di prima dove trova la testa di Carletti che batte Pelagotti! La squadra di casa si porta in vantaggio. Al 24′ occasione mancata per il Latina che va ad un passo dal raddoppio: Jefferson viene servito a porta spalancata ma con la sua conclusione spara alto mancando il gol.

Filippi da diversi minuti ha provato a risistemare i suoi con un 4-3-2, cercando di bilanciare la squadra nonostante l’inferiorità numerica. Intorno al 30′ il Palermo prova a reagire con alcune conclusioni da fuori area, murate però da Cardinali o dalla difesa nerazzurra. Successivamente avviene qualcosa di clamoroso al “Francioni”! Al 34′ viene espulso anche Pelagotti per un’uscita pericolosa ai danni di Jefferson che era stato mandato in porta con una verticalizzazione. Subito dopo lascia il campo Fella per permettere l’ingresso al secondo portiere dei rosanero Massolo. Squadra nuovamente riorganizzata in un 4-3-1 in una gara che inizia a perdere ogni logica. Assegnati due minuti di recupero allo scadere del primo tempo. Terminati i due giri di lancette, il direttore di gara fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. In mezz’ora di partita il Palermo è rimasto in nove uomini mentre il Latina ha segnato il gol del vantaggio, in attesa di un secondo tempo anomalo.

SECONDO TEMPO

Le compagini rientrano sul terreno di gioco, nella ripresa il Latina gioca per primo la sfera. La squadra di Filippi potrebbe tentare l’impresa straordinaria di pareggiare in 9 uomini contro 11. Al 50′ Filippi manda in campo Accardi al posto di Dall’Oglio. Nei primi minuti gara spenta, la doppia inferiorità numerica è evidente.

IL TABELLINO

LATINA: 1 Cardinali, 5 Giorgini, 6 Amadio, 9 Carletti, 13 De Santis, 14 Barberini, 18 Tessiore, 24 Carissoni, 27 Esposito (cap.), 70 Ercolano, 79 Jefferson. A disposizione: 12 Ciammaruconi, 22 Alonzi, 7 Di Livio, 15 Sane, 16 Marcucci, 17 Teraschi, 19 Celli, 33 Atiagli, 38 Nicolao, 40 Zorzo, 41 Gesmundo, 65 D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini (cap.), 33 Perrotta; 29 Almici, 19 Odjer, 11 Dall’Oglio (dal 50′ Accardi), 17 Luperini, 3 Giron; 23 Fella (dal 35′ Massolo), 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 20 De Rose, 27 Soleri, 36 Mauthe, 54 Peretti. Allenatore: Filippi.

Arbitro: Marini (Trieste). Assistenti: Testi (Livorno) – Basile (Chieti). Quarto Ufficiale: Cascone (Nocera Inferiore).

Marcatori: Carletti (18′).

Note: Ammoniti: Accardi. Espulsi: Buttaro, Pelagotti.



