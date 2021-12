Palermo, come stanno i contagiati con Omicron

Stanno bene i contagiati con Omicron a Palermo, secondo le ultime notizie che arrivano dalla struttura commissariale. Sono paucisintomatici e in isolamento. Gli ultimi sette casi sequenziati, come gli altri, confermano, tuttavia, che la variante si diffonde, come era previsto. Due due contagiati sono non vaccinati, mentre una persona ha solo una dose di Moderna. E’ ancora presto ovviamente per trarre conclusioni definitive sulla variante. E’ più contagiosa, ma non sappiamo con certezza in che misura sia in grado di bucare le nostre difese.

L’allarme dell’Oms

La sirena dell’allarme sta già comunque suonando, con grande intensità, in tutto il mondo. “Una nuova tempesta sta arrivando in Europa con la variante Omicron del Covid che entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull’orlo del baratro”. Così, con parole non certo rassicuranti, il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge che invita tutti a fare la terza dose di vaccino.

La situazione in Sicilia

I bollettini regionali non sono influenzati in forma significativa dalla nuova variante, vista, al momento, la sua scarsa incidenza, anche se l’aumento dei ricoveri è un dato da considerare comunque. “Non perdiamo tempo – avverte il professore Antonio Cascio, infettivologo – facciamo tutti la terza dose appena possibile. La variante potrebbe sfuggire all’immunità indotta da due dosi di vaccino, ma una terza dose sembra tradursi in una protezione contro il ricovero e la morte nel 75%-80%”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI