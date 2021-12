Palermo, tappo in viale della Regione: lavori entro fine gennaio

PALERMO – È stata avviata la procedura per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di viale Regione (altezza Lidl) e la riapertura della strada. L’avvio dei lavori è previsto entro fine gennaio.

La durata dei lavori, che si sono resi necessari dopo i lavori di rifacimento della soletta del canale Mortillaro di competenza del Comune e portati a termine, sono stimati in circa 500 mila euro e sbloccati grazie ad un emendamento della Camera dei deputati, con la somma che doveva essere spesa entro settembre. Questo emendamento, fortunatamente, ha prorogato la scadenza per l’utilizzo di questi fondi che, in caso non fossero stati spesi, sarebbero tornati nelle casse dello Stato.

“Questo risultato – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Maria Prestigiacomo – è frutto di un’ottima collaborazione istituzionale con la struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico. I tecnici del Comune di Palermo hanno profuso il massimo impegno per redigere un progetto esecutivo da mandare a gara in tempo, evitando così di perdere somme fondamentali per un intervento molto importante”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI