Covid Sicilia, nuovo boom contagi: allerta terapie intensive DATI

PALERMO – Covid, in Sicilia nuovo record di contagi. C’è allerta nelle terapie intensive, reparti ampliati già nei giorni scorsi.

I dati

Sono 2.131 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 43.199 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.078. Il tasso di positività scende al 4,9% ieri era al 5%. L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 16.044 casi, al secondo posto il Veneto con 5.074 casi, al terzo il Piemonte con 4.609 casi, al quarto la Campania con 4.541 casi, al quinto posto il Lazio con 3.475 casi, al sesto la Toscana con 3.337 casi, al settimo posto l’Emilia Romagna con 3.067 casi.

Il numero dei positivi

Gli attuali positivi sono 25.165 con un aumento di 1.530 casi. I guariti sono 593 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.404. Sul fronte ospedaliero sono 664 ricoverati, con 20 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 73, 3 casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 437 casi, Catania 765, Messina 257, Siracusa 174, Ragusa 84, Trapani 157, Caltanissetta 142, Agrigento 13, Enna, 102.

Covid, record nazionale

Sono 460.674 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 30.645 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.567.644 e i morti 136.386. I dimessi e i guariti sono invece 4.970.584, con un incremento di 19.804 rispetto a ieri – LEGGI ANCHE – “AVREI PREFERITO NATALE IN ZONA ROSSA“

Sale il tasso di positività

Sono 929.775 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, record dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 901.450. Il tasso di positività è al 5,4%, in aumento rispetto al 4,9% di ieri. Sono 1.038 (ieri erano 1.023) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 15 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 102. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.812 (ieri erano 8.722), ovvero 90 in più.

“Mi sembra chiaro, è sotto gli occhi di tutti, che prestissimo andremo in zona gialla: siamo rimasti fuori per merito di tutti, ma temiamo che le feste natalizie possano condurci in zona gialla. La nuova variante del virus è facilmente contagiosa, ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la terza dose. Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle festività sapendo che il rispetto delle norme è il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Catania.

Intervista a Razza

I contagi crescono, la variante Omicron diventerà presto predominante in Sicilia e l’Isola si avvia verso la zona gialla. L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza invita alla prudenza, ma spegne sul nascere ogni allarmismo nonostante “in Sicilia, come nel resto d’Italia, abbiamo evidenziato un aumento del 40% dei contagi in una settimana”. LEGGI L’INTERVISTA A RAZZA



