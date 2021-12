Catania, scoperto il primo caso di variante Omicron

CATANIA – Il primo caso di Omicron è stato sequenziato nella provincia di Catania. La persona infetta, come confermato a Livesicilia dall’ufficio del commissario straordinario all’emergenza Covid Pino Liberti, è una donna catanese proveniente da Londra. La variante di Coronavirus è molto più contagiosa delle precedenti e sta rapidamente prendendo piede in tutta Italia.

La donna è arrivata all’aeroporto di Fontanarossa per il Natale e proprio nelle strutture per il testing dell’aeroporto catanese è stata sottoposta a tampone rapido, risultato positivo. In considerazione della sua provenienza, le autorità sanitarie hanno deciso di sequenziare il virus, scoprendo la variante. La donna in questo momento è in casa sua.



