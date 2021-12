PALERMO .- Altri 2.087 casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.727) a fronte di 18.154 tamponi processati. Il dato contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute. La provincia con l’incremento più consistente è Palermo, che ha fatto registrare 606 nuovi casi in 24 ore, seguita da Catania (457) e Messina (299). Questi i numeri delle altre province: Siracusa 165, Trapani 81, Ragusa 131, Caltanissetta 96, Agrigento 250, Enna 2

Il numero degli attuali positivi continua a salire: ad oggi sull’Isola se ne contano 29.864 (+1.335 rispetto a ieri). Il tasso di positività è all’11,5%. L’isola è all’ottavo posto per contagi dopo Lombardia (5.065 casi), Piemonte (4.611), Emilia Romagna (3.482), Lazio (2.933), Toscana (2.843), Veneto (2.816) e Campania con 2.291 casi. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 657, sono 81 i ricoveri in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 29.126 persone.

Fissata per domani, intanto, la riunione del Cts regionale per fare il punto della situazione e mettere in campo strategie di contrasto alla variante Omicron. Il governo Musumeci, come primo passo, ha dato il via libera anche alla dose booster per gli over 16.



