Allerta variante Omicron: quali tamponi possono non vederla

Lo studio americano della Food and Drug Administration

ROMA – I tamponi rapidi sarebbero meno sensibili nell’individuare la variante Omicron del Covid-19 rispetto ad altre varianti già conosciute. Lo sostiene la Food and Drug Administration (Fda) che in un comunicato spiega: “I dati preliminari suggeriscono che i test antigenici rilevano bene la variante Omicron, ma con sensibilità ridotta”. Dunque, secondo questo studio, i test rapidi potrebbero non mostrare l’avvenuta infezione e quindi risultare negativi.



