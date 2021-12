Brindisi con la Sicilia: lo spumante 700 di Cusumano

Sicilia, ci sono spumanti di grande pregio, come il 700 Metodo Classico Brut di Cusumano. SEGUI LA SEZIONE FOOD DI LIVESICILIA

Settecento è uno spumante giallo paglierino con perlage molto fine e persistente prodotto principalmente da uve Pinot Nero, coltivate in alta quota nella Sicilia nord-occidentale. Uno spumante elegante e fresco con aromi fruttati e floreali.

Metodo Classico Brut

Pinot Nero in prevalenza e Chardonnay. Vigneti allevati in collina ad una altitudine di 700m slm, esposizione nord-est, con una densità di ceppi pari a 5000 piante per ettaro e una resa pari a 50 ettolitri per ettaro. Raccolta manuale in cassette.

Vinificazione

Pressatura di uve intere e utilizzo solo del primo mosto fiore

per evitare tannini e conservare l’acidità, decantazione statica e fermentazione a bassa temperatura. Dopo circa 6 mesi sulle fecce fini, filtrazione e tiraggio, rifermentazione in bottiglia a 13°C. Le bottiglie riposano in cantina per 36 mesi dopo i quali avviene la sboccatura.



