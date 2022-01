Sicilia, al via i saldi: super sconti, le DATE

PALERMO – Il due gennaio via ai saldi in Basilicata e Sicilia. Ecco le date

Il 3 gennaio saldi in Valle d’Aosta. Il 5 tocchera’ poi a tutte le altre Regioni, dalla Lombardia alla Campania. Le occasioni in realta’ sono gia’ partite dopo Natale, rivolte in particolare ai clienti piu’ fedeli sotto forma di cards, offerte via social, riduzioni alla cassa o bonus sugli scontrini. La stagione dei saldi avra’ invece diverse scadenze a seconda delle Regioni: ad esempio nel Lazio, terminera’ il 15 febbraio, in Veneto il 28 febbraio, in Campania il 1 marzo, in Lombardia il 5 marzo, in Sicilia il 15 marzo.

Quattro italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona. È quanto emerge dall’indagine previsionale sui saldi condotta da Confesercenti su un campione di consumatori. Purtroppo, osserva Confesercenti, si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all’evento 48% degli italiani. Sul risultato pesa l’ombra di omicron e l’impatto negativo che sta avendo sulla fiducia delle famiglie. Ma incide anche la concorrenza all’evento saldi da parte della bulimia di promozioni prenatalizie e natalizie cui sono stati sottoposti i consumatori, a partire proprio da un Black Friday particolarmente ‘ravvicinato’, a meno di un mese dal Natale. Si rafforza invece la tendenza all’acquisto di impulso: cresce rispetto al 2020 dal 41 al 46% la quota di consumatori che deciderà se acquistare prodotti in saldo sul momento, in base alle offerte.



