Palermo, stop agli autobus per Isola delle Femmine e Monreale

Si prospettano disagi per i pendolari

PALERMO – Si fermano gli autobus dell’Amat per Isola delle Femmine e Monreale. La motivazione è semplice, non è stata rinnovata la convenzione che è scaduta il 31 dicembre 2021, quindi niente più autobus nei due Comuni che confinano con Palermo.

Sarà un disagio per i tanti pendolari che giornalmente facevano avanti e indietro per lavoro, per la scuola e tanto altro.

Non è la prima volta che il servizio viene sospeso, già in passato la convenzione non era stata rinnovata e i pendolari erano rimasti senza autobus.

Visto il mancato rinnovo della convenzione, scrive Amat, “i bus della linea 628 limiteranno tutte le corse in località Punta Matese (R.T. Marconi) da dove, una volta effettuata l’eventuale sosta di capolinea, ripartiranno in direzione di viale del Fante mentre i bus della linea 389, proveniente da p.zza Indipendenza, eseguiranno l’ultima fermata della corsa di andata in quella denominata Rocca-Calatafimi e, dopo avere eseguito la manovra di inversione di marcia senza passeggeri a bordo proseguiranno il servizio fino al capolinea di p.zza Indipendenza“.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI