Palermo, da oggi attivi altri due drive in

L’Asp di Palermo attiva da oggi, lunedì 3 dicembre, altri due Drive In per lo screening del Covid 19. I due servizi, che si aggiungono a quelli già in funzione dal 31 dicembre alla Casa del Sole di Palermo ed in via Monsignor Mercurio a Partinico, saranno allestiti allo stadio Santa Barbara di Cefalù ed all’ex mercato di ittico di Termini Imerese.

L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito per i soggetti muniti di Green Pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.

Tutti e 4 i Drive In dell’Asp di Palermo saranno in funzione dalle ore 9 alle 16. Per motivi organizzativi l’accesso alle strutture sarà consentito fino alle ore 15.30.

Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato e del questionario. I moduli si possono scaricare al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1LMq9_Hgyifq4JXiXepzGiTwTIYREsZtl?usp=sharing

Gli eventuali soggetti risultati positivi, verranno indirizzati ad un percorso separato per sottoporsi al tampone molecolare. (NR)



