Rubino: bene Giarrusso, ora primarie a Palermo

All’interno del centrosinistra si prepara la battaglia per le candidature alla Regione e al Comune di Palermo. Dopo l’annuncio della candidatura a presidente della Regione di Dino Giarrusso arriva il plauso di Antonio Rubino – coordinatore regionale di Left Wing, area che fa riferimento a Matteo Orfini. “La candidatura di Giarrusso alle primarie del centrosinistra è un’ottima notizia che spazza via l’alibi di chi, nascondendosi dietro le resistenze dei nostri alleati, continua a fare ‘melina’ sull’organizzazione delle primarie per la scelta del candidato Sindaco di Palermo”.

“In questi giorni – prosegue Rubino – si sono susseguite tante disponibilità alla costruzione di un percorso partecipativo al quale tutti abbiamo il dovere di contribuire e riteniamo un grave errore far finta di non accorgersene. Il gruppo dirigente del PD eviti di continuare ad arroccarsi dentro ad un ‘fortino’ incomprensibile alimentando una contrapposizione, per noi assurda, fra chi crede alle primarie e chi crede alla politica: le due cose non sono in contrapposizione ma devono e possono camminare insieme”



