Sicilia, Giarrusso: “Corro alle primarie per la Regione”

PALERMO – Dino Giarrusso scende in campo e smuove le acque del centrosinistra. Un fulmine a ciel sereno o quasi. L’eurodeputato pentastellato in diretta su La 7 a “L’aria che tira” ha annunciato la propria disponibilità a correre alle primarie per la presidenza della Regione.

“Mi metto a disposizione perché ho ricevuto tante richieste, auspico che ci siano primarie larghe e partecipate, credo che l’unica possibilità per la Sicilia sia voltare pagina totalmente rispetto al disastroso governo Musumeci”, conferma Giarrusso a Live Sicilia. E avverte i suoi. “L’unico modo per battere la destra è avere una coalizione larga e una candidatura condivisa dai cittadini non scelta a Roma nelle segreterie dei partiti”, spiega Giarrusso che con questa mossa a sorpresa scompagina il quadro giallorosso.

Ma il Movimento cinque stelle frena: “In merito alle dichiarazioni dell’europarlamentare Dino Giarrusso che si è dichiarato disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana si chiarisce che si tratta di un’iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo”. Così, in una nota, il Movimento 5 stelle.



