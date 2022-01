PALERMO – Un nuovo record di positivi al coronavirus in un giorno per la Sicilia. Sono 6.415 i nuovi casi registrati a fronte di 59.829 tamponi processati. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute. Ieri i nuovi positivi erano stati 4.384. Il tasso di positività scende all’11% (ieri era al 17%).

La Sicilia è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 50.104 casi. Gli attuali positivi sono 60.922 con un aumento di 5.542 casi. I guariti sono 833 mentre le vittime sono 40 (ma sono frutto di un ricalcolo dei giorni scorsi) e portano il totale dei decessi a 7.583. Sul fronte ospedaliero sono 1007 ricoverati, con 89 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 114, due casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 1100 casi, Catania 1087, Messina 1222, Siracusa 227, Trapani 495, Ragusa 642, Caltanissetta 415, Agrigento 746, Enna, 481.

Sul fronte della scuola, intanto, la Regione ha deciso di fissare al 10 gennaio la data di rientro dalle festività natalizie per tutti i gradi di insegnamento. Sul rientro tra i banchi, però, pende la spada di Damocle del Cts nazionale. Una linea dettata anche oggi dal governatore Nello Musumeci, che ha predicato prudenza sul tema (VIDEO).



