Palermo, aumentano i posti letto per i malati Covid

PALERMO – La situazione pandemica nel palermitano si acuisce ora dopo ora e così le aziende aumentano i posti letto per i malati di Covid. Nel pomeriggio una decina di autoambulanze sono rimaste incolonnate sulla rampa d’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo: aumentano, così, i ricoveri e la pressione nelle aeree di emergenza degli ospedali palermitani. La decisione di riconvertire i reparti si fa dunque necessaria.

L’allarme: “Servono nuovi posti letto”

Anche oggi i sanitari del 118 sono stati impegnati nel trasporto di decine di pazienti positivi al Covid che necessitano del ricovero. Tanto che molte ambulanze sono state dirottate verso l’ospedale di Partinico. “Siamo nella stessa situazione delle precedenti ondate – dicono i sindacati del 118 – Le ambulanze restano in coda e non riusciamo a consegnare i pazienti ai pronto soccorso. Oggi per tutta la giornata si sono formate lunghe file davanti agli ospedali. Servono nuovi posti per i ricoverati”.

Al Cervello ormai l’ospedale è saturo e al Civico è stato riconvertito un reparto che ancora deve entrare in funzione. Proprio mentre ci stiamo attrezzando ad aprire 30 posti letti – dicono dal reparto – vengono a mancare due unità che sono state dirottate al Cervello. Una decisione che rende ancora più complessa l’attività e l’assistenza ai pazienti”.

La riconversione dei reparti al Cervello

Di fronte all’evoluzione del quadro l’azienda sanitaria Villa Sofia e Cervello ha disposto la riconversione del reparto di Ostetricia e ginecologia per destinarlo ai pazienti affetti dall’infezione. “Preso atto del perdurare dello stato di emergenza – si legge in una nota del direttore sanitario Aroldo Gabriele Rizzo – e dell’incremento della curva pandemica si dispone l’immediata sospensione dei ricoveri presso il reparto di ostetricia e ginecologia per poter consentire la trasformazione dei posti letto per pazienti Covid19”. Adesso il direttore del reparto dovrà dimettere o trasferire le pazienti in altri ospedali e iniziare la riconversione.

