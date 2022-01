Covid Sicilia, nuovo picco: oltre 14mila positivi DATI

CATANIA – Record di contagi da Coronavirus oggi in Sicilia, dove la pandemia ha fatto registrare 14.269 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.933 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 7.328. Il tasso di positività raddoppia e sale al 24 per cento, il doppio rispetto al 12 per cento di ieri. L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 80.116 con un aumento di 12.918 casi, mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 7.634. Ed è allerta per la diffusione di Omicron.

Il dettaglio per provincia

Sul fronte ospedaliero sono 1.063 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 119, quattro in più rispetto alla giornata precedente. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 3.210 casi, Catania 3.377, Messina 1.502, Siracusa 1.546, Trapani 1.075, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Agrigento 499, Enna, 716.

La situazione nel resto del paese

Il dato siciliano arriva nel giorno del picco assoluto dei contagi dall’inizio della pandemia. Nella giornata di oggi sono stati registrati 219.441 nuovi casi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 189.109. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.138.310. Ieri erano stati 1.094.255. Il tasso di positività è al 19,28 per cento, in aumento rispetto al 17,3 cento di ieri.

I pazienti in terapia intensiva in Italia sono 1.467, 39 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 177. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.827, ovvero 463 in più rispetto a ieri. Le vittime sono invece 198, in calo rispetto a ieri, quando erano state 231.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI