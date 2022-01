Galoppo, Power Sail vince il Premio Gaetano Mazzarella

SIRACUSA – E’ Power Sail, con l’agguerrito Seby Guerrieri in sella, a scrivere il proprio nome sull’albo d’oro del Premio Gaetano Mazzarella, corsa più dotata del convegno di galoppo andato in scena per festeggiare l’Epifania. Tenzing, già vincitore nell’edizione 2021, prova la fuga, ma è appaiato furiosamente sul palo dal light weight allievo di Antonio De Luca, che allunga sul finale e ha la meglio al fotofinish. Ottimo periodo di forma per il portacolori di una Concetta Tiralongo particolarmente emozionata e che ha ricordato piacevolmente uno dei pionieri che tanto ha lottato per realizzare il tempio dell’ippica siciliana: Gaetano Mazzarella appunto. Spettacolo in un Handicap Principale “A” da 31 mila e 900 euro, che ha impegnato cavalli di 4 anni e oltre sul miglio di pista grande.

Due belle Condizionate hanno arricchito un pomeriggio dedito anche ai più piccoli con la presenza della Befana, dello spettacolare volteggio acrobatico di Biagio La Rosa e di eleganti caroselli effettuati con cavalli frisoni a cura dall’associazione Eventi Equestri Sicilia.

Presentato al top della forma, passa di slancio in dirittura Re Luck, in un Premio Mercedes che è Condizionata riservata a cavalli di 3 anni, sui 1200 metri di pista grande. Yelsara trova un varco e si infila per conquistare il secondo posto a discapito del progredito Cioe. Vicinissimo l’arrivo del Premio Lamborghini, altra Condizionata per cavalli anziani sui 2300 metri di pista grande, dove Va Tutto Bene, montato dal talentuoso Gabry Cannarella, regala soddisfazione all’allenatore Antonio De Luca e a Roberta Di Maria. Ci prova fino all’ultimo Brasilian Jet che si accontenta del secondo posto, mentre sul podio sale il qualitativo Desire To Fire.

In apertura di convegno, alle ore 14:40, arriva la prima delle due vittorie del team Guastella-Murgo con Thrifty One protagonista sui 1500 metri di pista grande; il team replica con Sopran Midnight nel Premio Ferrari. In un Handicap affollatissimo sui 1300 metri di pista sabbia, quinta corsa in programma, Bright Star e Federico Bossa realizzano un vibrante testa a testa con l’ottimo Viscount Barfield. Terza chiude Chicaloca. Chiusura della programma di galoppo alle 18 con il Premio Maserati, che trova il regolarissimo Royal Alhebayeb preparato a puntino da Mister Vincenzo Caruso. Premiati dal Blog Sicilia Corse News anche i fantini Sebastiano Guerrieri, Gabriele Cannarella e Giuseppe Cannarella che salgono in ordine sul podio del Trofeo Top Jockey 2021.



