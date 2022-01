Sicilia, a scuola il 10: sindaci rinviano, aggiornamenti LIVE

E’ una escalation vertiginosa quella del Covid, che con la variante Omicron spaventa anche il mondo della scuola, vista la sua diffusione soprattutto tra i più giovani. A poche ore dalla riapertura degli istituti, stabilita dal governo nazionale per il 10 gennaio, le incertezze sono tante e le richieste di un rinvio da parte dei sindaci siciliani si moltiplicano. La nuova ondata, che ieri ha fatto registrare più di duecento mila casi a livello nazionale e oltre 14 mila nell’Isola, alimenta i timori in vista del rientro nelle classi, provocando inevitabilmente le reazioni dei singoli comuni. C’è chi chiede screening di massa prima del riavvio, chi ha già deciso di posticipare il ritorno in aula, chi annuncia nuove ordinanze entro la giornata per prolungare le vacanze, ma intanto la Regione precisa che si potrà passare alla Dad soltanto se in zona arancione o rossa. Per questo nelle prossime ore in Sicilia, i comuni con la situazione epidemiologica più critica potrebbero cambiare fascia. LEGGI ANCHE: Rientro a scuola, i sindacati insorgono

I sindaci dell’Agrigentino

Basti pensare che in provincia di Agrigento sono 39 i primi cittadini che chiedono all’Asp di attivare uno screening di massa per consentire il ritorno a scuola in sicurezza di studenti e docenti: altrimenti saranno firmate ordinanze di sospensione. La lettera è firmata dai sindaci di Palma di Montechiaro, Ribera, Joppolo, Camastra, Cattolica Eraclea, Santa Elisabetta, Grotte, Santo Stefano di Quisquina, Montallegro, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Bivona, Campobello di Licata, Sant’Angelo Muxaro, Naro, Cianciana, Castrofilippo, Ravanusa, Porto Empedocle, Sciacca, Santa Margherita Belice, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Canicattì, Calamonaci, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Realmonte, San Giovanni Gemini, Cammarata, Menfi, Aragona, Favara , Montevago, Licata, Siculiana e Agrigento. LEGGI ANCHE: La Regione, ecco dove si potrà andare in Dad

“Situazione che evolve troppo velocemente”

“In assenza dell’effettuazione dello screening – precisano i sindaci – procederemo ad emettere ordinanza per vietare le attività didattiche in presenza, almeno fino al 15 gennaio per tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private. Abbiamo il dovere di tutelare la salute delle nostre comunità. Tra l’altro moltissimi dirigenti scolastici ,attualmente più di 600, tra cui diversi siciliani, hanno scritto al Governo chiedendo di optare per la dad, addirittura fino al 31 gennaio prossimo, in quanto ritengono anch’essi che sia davvero difficile in questa fase garantire la massima sicurezza”. Ma c’è già chi ha già deciso per il rinvio: il sindaco di Campobello di Licata, ad esempio, ha sospeso lezioni in presenza in tutte le scuole dal 10 al 15 di gennaio. “E’ una situazione che evolve continuamente – spiega a LiveSicilia il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane -. Dobbiamo avere il quadro chiaro nelle prossime ore, ma insieme al sindaco di San Giovanni Gemini abbiamo già predisposto l’ordinanza per posticipare la riapertura delle scuole. Dobbiamo tutelare la salute degli alunni, delle loro famiglie e di tutto il personale scolastico ed è necessario effettuare screening a tappeto”

Dove slitta la riapertura

A Torrenova, in provincia di Messina, il sindaco ha emesso ordinanza con cui si prevede il rientro in classe il prossimo 16 gennaio. D’altronde l’Anci Sicilia, in una nota inviata al presidente Nello Musumeci, ha chiesto nelle scorse ore che il rientro alle lezioni per le scuole primarie, previsto per lunedì 10 gennaio, torni in modalità Dad per evitare una nuova diffusione dei contagi. Ma le richieste di rinvio arrivano da un capo all’altro della Sicilia: i sindaci di Trapani, Marsala e Messina puntano a posticipare la ripartenza delle scuola e Cateno De Luca, nel caso specifico, chiede lo stop per 15 giorni.

Nel Messinese

Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, è pronto a chiudere le scuole nel territorio della cittadina turistica vista la situazione preoccupante della pandemia. “In tutto sono 189 i casi a Taormina – ha riferito il primo cittadino, nel suo consueto bollettino Covid del venerdì – in una settimana si sono aggiunti 95 positivi in più, tra dati ufficiali e non ufficiali, quelli, cioè, che ci arrivano dalla richiesta di raccolta dei rifiuti da parte di chi ha contratto il virus. Si tratta di una situazione che rappresenta l’andamento generale. In ogni caso se entro domenica non arrivasse un provvedimento in tal senso, in ambito nazionale e regionale, anche se non è diretta competenza dei sindaci, consultandomi anche con gli altri colleghi, sarò costretto a chiudere le scuole per problemi igienico sanitari”

Provincia di Palermo

Primi provvedimenti anche nel Palermitano, con il sindaco Gaetano Di Chiara che dispone il rientro dopo quattro giorni dalla data fissata: “Si avvisano i cittadini che, per contrastare una maggiore diffusione del covid-19 verranno sospese le attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private presenti sul territorio comunale sino al 14 gennaio 2022”, si legge sull’ordinanza. Stessa decisione a Misilmeri: anche in questo caso il rientro slitterà al 14.

La task force

Nel frattempo l’Assessorato regionale all’Istruzione ha convocato la task force per una riunione prevista per domani alle 10.30: al centro dell’incontro che si svolgerà on line, la riapertura in sicurezza degli istituti scolastici in Sicilia

