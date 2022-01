Catania, Lombardo mette le mani avanti: “Mai più politica”

CATANIA – “Tornare in politica non è nel mio orizzonte. Per esempio: ho un nipotino di 3 anni e uno di 5 mesi. Il più grande si chiama come me; il piccolo Raffaele Lombardo non avrà un nonno marchiato dall’infamia della mafia e poi la mia opzione oggi è questa: se dovessi scegliere tra un’ora da dedicare alla politica oppure un’ora dedicata a giocare con i miei nipotini, non avrei dubbi; sceglierei la seconda opzione”. Così l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, assolto ieri dalle accuse di associazione mafiosa e voto di scambio commenta in una intervista a “Il Giornale” gli esiti della vicenda giudiziaria e parla del futuro.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI