Palermo, ambulanze tutta la notte in coda all’ospedale Cervello

PALERMO – È stata una lunga notte difficile nei pronto soccorso palermitani. Le ambulanze sono state in attesa tutta la notte e, di conseguenza, si sono create lunghe code.

La tensostruttua da sola non basta a limitare i disagi perché dispone solamente di una decina di posti letto. Nella notte gli accessi sono stati 30, diversi di questi dirottati a Partinico. Molti sono arrivati direttamente trasportati dal personale del 118. Altri sono giunti dai pronto soccorso della città una volta che il tampone d’ingresso è risultato positivo. In questo caso, come prevede il protocollo, l’area di emergenza viene chiusa per la sanificazione.

