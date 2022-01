Avimecc Modica: il 2022 inizia con una sconfitta

MODICA – Non inizia nel migliore dei modi l’anno dell’Avimecc Volley Modica, i ragazzi di D’Amico cadono sotto gli attacchi di Marcianise in quel di Napoli. Dare il via al girone di ritorno lontano dal Palarizza era un fattore sicuramente discriminante e di più impatto, la sconfitta lascia delusioni che vanno subito scacciate per lasciare spazio a motivazione e voglia di rivalsa.

Sono serviti tre set e un’ora e venti di gioco alla Dist&Log Marcianise per chiudere i conti a proprio favore portandosi a tre lunghezze dagli avversari settimi in classifica. Domenica si torna in campo per la seconda giornata di ritorno con un occhio alla Coppa Italia, dove saranno impegnati Chillemi e compagni.

Il primo set della gara inizia con una sostanziale situazione di equilibrio, dal 8-6 si passa al 16-15 con le due formazioni che regalano buone giocate e cercano in tutti i modi di restare ancorati al punteggio. I padroni di casa sentono la voglia di rivalsa della gara di andata e si affidano a Libraro per staccare Modica sul 21-17, quindi chiudere il set sul 25-21.

Il secondo set ha lo stesso canovaccio del primo, dal 8-6 al 16-15 sembra un set fotocopia, in questo caso Martinez e Loncar provano a spingere i propri compagni verso una rimonta che significherebbe sistemare tutto anche nel computo dei set. Sul 21-19 la formazione capitanata da Chillemi ci crede ma deve mollare nelle ultime battute di Carelli che chiude il set a proprio favore sul punteggio di 25-21.

Il terzo e ultimo set lascia meno spazio ad interpretazioni, Modica non sente più l’energia di una rimonta insperata. Vetrano e Libraro viaggiano sul velluto, contro una formazione ormai disunita. Si mette in mostra Gavazzi dimostrando, ancora una volta, che la società della Contea è riuscita a migliorare la panchina da dare a disposizione del mister. Il finale è comunque 25-17 con un 3-0 che lascia pochi spazi di manovra alle interpretazioni.

Le carte in tavola per una ripresa ci sono tutte e gli uomini di Modica devono tornare a lavoro per regalarsi la prima vittoria di una stagione che ha regalato tante soddisfazioni e che non vuole tornare agli incubi del passato, in un mese di Gennaio che non ha mai portato tanta fortuna a questi ragazzi.

Dist&Log Marcianise 3

Avimecc Volley Modica 0

Set: 25-21, 25-21, 25-17

Dist&Log Marcianise: Siciliano 1, Leone, Vetrano 8, Vacchiano (L1), Faenza, Libraro E. 16, Libraro A. 3, Cucino, Carelli 18, Montò 6, Bizzarro. All: Racaniello Francesco

Avimecc Volley Modica: Alfieri 1, Raso 4, Marinez 11, Turlà, Chillemi 7, Nastasi (L1), Gavazzi 4, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar 11, Garofolo 3, Saragò. All: D’Amico Giancarlo



