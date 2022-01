Palermo, positivi al Covid nei reparti di Civico e Villa Sofia

I contagiati si trovano in diversi reparti

Individuati due focolai Covid negli ospedali palermitani Civico e Villa Sofia. In quest’ultimo ospedale ci sono almeno quattro soggetti positivi al Covid in neurochirurgia e altri 4 in lungodegenza.

Altri focolai anche all’ospedale Civico. I pazienti positivi sono nel reparto di chirurgia toracica, plastica e chirurgia d’urgenza.

Al momento la pressione negli ospedali resta costante solo ieri ci sono stati in Sicilia altri 74 ricoveri. A Palermo altri reparti stanno per essere convertiti per accogliere i pazienti positivi.



