Scuola in Sicilia, task force su rinvio: aggiornamenti LIVE

PALERMO – Sicilia, riunione urgente su nuovo possibile rinvio dell'inizio. In ballo la possibilità che il ritorno in classe slitti al prossimo 17 gennaio, per consentire il completamento del monitoraggio dei contagi.

La riunione

L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla che coordinerà l’incontro, ha ipotizzato una proroga di altri due giorni delle vacanze natalizie dunque fino a domenica. La decisione dipenderà dall’analisi della curva epidemiologica del Covid. Alla riunione parteciperanno l’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, il prof. Gianni Puglisi per gli Atenei dell’Isola, una rappresentanza degli studenti. LEGGI COSA HA DETTO RAZZA

L’intervento dei presidi

“I tre giorni di vacanza in più sono serviti per fare il punto della situazione, non perché potesse cambiare la situazione dal punto di vista epidemiologico. Dovevamo semplicemente verificare i dati del personale per organizzare il rientro“. A dichiararlo è Maurizio Franzò, presidente Regione Sicilia dell’associazione nazionale dei presidi, che si riferisce al rinvio del rientro a scuola stabilito dall’assessore regionale all’Istruzione nella giornata di sabato dopo una riunione con la task force regionale, i sindacati e i rappresentati dei presidi. LEGGI TUTTO

12.05 Scuola: Renzi,chiuderla è pura demagogia – ROMA, 12 GEN – “Chiudere la scuola è pura demagogia. Non si può continuare a tenere tutto aperto e a chiudere le scuole dicendo che vogliamo il bene dei bambini. Il bene dei bambini si fa consentendo loro di studiare, di apprendere. E naturalmente di vaccinarsi. La posizione del Presidente Draghi sulla scuola è sostenuta da tutti noi di Italia Viva con grande convinzione. E, soprattutto, ricordiamoci che un anno fa eravamo soli a voler cambiare il Governo Conte. Domani infatti è l’anniversario delle dimissioni delle ministre. Meno male che c’è Draghi al posto di Conte, meno male che c’è Figliuolo al posto di Arcuri”. Così il leader Iv Matteo Renzi nell’enews.

11.50 – L’Anci chiede alla Regione dati certi comune per comune sul numero dei positivi ma anche sul tipo di presenza e di pressione sulle strutture ospedaliere e sul numero dei vaccinati. Questo quello che è contenuto in una lettera a firma del sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando e consegnata ai rappresentanti della Regione. Il contenuto è stato reso noto nel corso della riunione della task force regionale sulla scuola in corso a Palermo. Senza dati i sindaci siciliani si dicono pronti a ricorre all’articolo 50 del Testo unico degli enti locali ovvero la norma che permette ai primi cittadini di emanare ordinanze “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”. Tra queste anche la chiusura delle scuole argomento in discussione alla riunione.

10.45 “Abbiamo compiuto un primo, importante passo, cioè ripartire regolarmente con la didattica in presenza. Ora, però, il lavoro sulla scuola deve proseguire per fare in modo che l’anno scolastico vada avanti come da calendario e che a studenti, insegnanti e lavoratori sia garantita la massima serenità possibile. Ci saranno momenti complicati, lo sappiamo, ma l’impegno del Governo non verrà meno: la scuola in presenza e in sicurezza è una priorità”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario dell’Istruzione Rossano Sasso.

10.00 – Presidi, è caos – “O queste norme sulla scuola si emanavano 3-4 giorni prima, oppure si rinvia la riapertura, si organizza la piattaforma e allora poi riapri. Tu non puoi lanciare il razzo quando non è pronto niente. Siamo in pieno caos. Il problema è che si ammalano anche i docenti, alcuni dirigenti stanno facendo addirittura le chiamate dirette. I dirigenti stanno esplodendo”. Lo ha detto Attilio Fratta, presidente di DirigentiScuola, su Radio Cusano Campus. “E’ difficile applicare queste norme del governo”, ha ribadito Fratta

9.35 In Italia il nuovo record di contagi di ieri (220.532) fa temere per le prossime settimane. La scuola ha ripreso le lezioni. Sarà l’ultima a chiudere, ha assicurato il ministro Bianchi. E se servirà si prolungherà l’anno. TUTTI I DATI AGGIORNATI

9.30 Dad, interviene il ministro “Per ora i problemi riscontrati sono gestibili”. Lo dice il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista a La Stampa. “Siamo attrezzati – aggiunge – per affrontare un eventuale peggioramento del quadro”. Va affermato un principio, cioè che “la scuola resta aperta e in presenza, una scelta portante di questo governo”. Per Bianchi “il ricorso alla didattica a distanza non può essere indiscriminato, ci sono regole precise da seguire”. “Io non escludo né affermo niente, ma siamo pronti ad affrontare tutte le situazioni, anche quelle più estreme. In Italia abbiamo 365mila classi, allo stato attuale non c’è questo scenario, poi può darsi che ci sia un aumento nei prossimi giorni, ma il tema non è se ci sarà o meno un maggiore ricorso alla formazione a distanza. Che, comunque, non è il demonio, ma uno strumento da usare in modo specifico e per un tempo specifico”.



