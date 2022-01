Sicilia, rientro a scuola: ecco la data ufficiale

PALERMO – A differenza di quanto si prospettava, si torna, da giovedì 13 gennaio, a scuola in tutta la Sicilia. È questo quanto deciso questa mattina dalla task force regionale convocata dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, durata più di tre ore, che ha visto la partecipazione dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, il prof. Gianni Puglisi per gli Atenei dell’Isola, una rappresentanza degli studenti, i sindacati e l’Ance.

Il rientro a scuola era previsto, almeno inizialmente, per lunedì 10 gennaio ma il sabato precedente è stato rinviato tutto di tre giorni, in modo tale da consentire alle scuole di organizzarsi e capire il numero reale dei positivi tra docenti che, come dichiarato da Maurizio Franzò, presidente regionale dell’associazione presidi, non sono quelli che fornisce la piattaforma ministeriale perché non sono aggiornati, personale Ata e studenti che parlano di oltre 12mila studenti postivi nella fascia che va dai 5 ai 19 anni.

La scelta è stata dettata dall’assessore Lagalla e dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti, che non sono voluti andare in contrapposizione con la norma nazionale. Da parte dell’Assessore verrà inoltrata la richiesta al Governo nazionale delle misure più restrittive per tornare in didattica a distanza.

Tra le ipotesi discusse, su proposta dell’assessore Razza, la possibilità di una didattica a distanza per le scuole primarie fino alla 2^ media per due settimane, ma questa è stata scartata. È chiaro che l’orientamento da parte della Regione è quello di tornare tra i banchi in sicurezza per tutti.

Lagalla: “Bisogna riprendere la scuola”

“Bisogna riprendere la scuola – aveva detto Lagalla a LiveSicilia – la direttiva del governo è norma di rango primario, come dimostrato nel caso della Campania non può essere superata, se non con un incidente di costituzionalità, quindi nel rispetto della tutela della salute e del diritto allo studio stiamo procedendo con un confronto costruttivo”. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

“Adagiarsi sulla didattica a distanza determina una penalizzazione vera in termini di perdita delle chance educativa – aveva l’assessore Lagalla – c’è una florida letteratura sull’argomento, c’è anche il problema del disagio giovanile che aumenta. Questo è l’orientamento generale, che è assistito dal mantenimento di una condizione pandemica”

Roberto Lagalla rinvendica il “modello Sicilia”, nella gestione dell’emergenza covid nelle scuole: “Siamo stati la Regione con la maggiore apertura delle scuole lo scorso anno e continueremo ad esserlo”

