LEN Euro Cup, Telimar-Ortigia 10-0: omologato il risultato

E’ stato ufficializzato da parte della Federazione europea il risultato finale di Telimar-Ortigia, semifinale di LEN Euro Cup in programma il 12 gennaio nella piscina comunale del capoluogo siciliano e annullata a causa di alcune positività emerse in casa siracusana.

La sera dell’undici gennaio, infatti, a meno di 24 ore dal match, l’Ortigia comunicava 6 giocatori positivi al Covid-19, che si aggiungevano così agli altri 3 atleti già risultati positivi nei giorni precedenti, per un totale di 9 giocatori positivi. In più, oltre a loro, altri atleti, in qualità di contatti stretti, erano stati messi in quarantena sanitaria come da normativa. In poche parole, la società aretusea rinunciava alla trasferta di Palermo perché bloccata dalle autorità sanitarie locali.

Nella giornata di ieri, è stata notificata la sospesione ufficiale del match per la mancata presenza da parte del Circolo siracusano. Il presidente del Telimar Marcello Giliberti aveva anche espresso il suo dispiacere: “Siamo davvero dispiaciuti dei numerosi contagi in casa Ortigia, eravamo sino a qualche giorno prima sia noi che loro pronti a dar vita al nostro solito spettacolare derby, che si ripropone ormai da tanti anni, ed ora, per la prima volta in una Coppa Europea”.

Il regolamento della LEN, però, parla chiaro: non possono essere rinviate gare a causa di atelti assenti perché positivi al Covid, dunque la partita sarebbe andata a tavolino in favore del Telimar. Pochi istanti fa, quanto previsto dal regolamento è stato confermato: gara 1 valida per la semifinale di LEN Euro Cup tra Telimar e Ortigia è terminata con il risultato finale di 10-0 in favore del club dell’Addaura.

Il risultato della sfida omologato sul sito ufficiale della LEN

La gara di ritorno è inprogramma il 9 febbraio a Catania, in campo neutro, perché la LEN non consente di giocare in inverno in vasche scoperte come quella dell’Ortigia.



