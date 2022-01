Partinico, la tragedia: il Covid porta via marito e moglie

L’ultima tragedia del Covid coinvolge marito e moglie, portati via dal virus a Partinico. Erano due commercianti molto noti in città di sessantatré e sessantaquattro anni. Lui è andato via stanotte. Lei è morta tre giorni fa. Un lutto immenso. Lui, secondo le informazioni che abbiamo raccolto, non era vaccinato. Lei era vaccinata con due dosi, ma con la seconda risalente a diversi mesi addietro. Entrambi avevano problemi di salute.

“Un duro colpo per la nostra comunità – dice il dottore Enzo Provenzano che dirige il Covid Hospital di Partinico -. Erano persone conosciute che avevano l’affetto di tutti. Bisogna vaccinarsi anche con la terza dose. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per avere la possibilità di superare indenni la malattia. Ed è fondamentale non perdere un minuto di tempo”.

Partinico, nel frattempo, piange i due coniugi morti l’uno dopo l’altra, gli ultimi arrivati di una lunga sequenza listata a lutto. E’ un passaggio delicato per la Sicilia. I parametri dei numeri ci dicono che stiamo andando verso la zona arancione. Anche l’ultimo bollettino del Dasoe offre uno spaccato non rasserenante, per aumento di ricoveri e contagi che sono in crescita rapida. E i numeri sono persone.



