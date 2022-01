Termini Imerese, crolla un muro: nessun ferito o disperso FOTO

Molta paura tra i residenti della zona. Le ricerche sono ancora in corso

TERMINI IMERESE (PA) – Tanta paura a Termini Imerese, comune nella provincia di Palermo, dove un muro di contenimento è crollato finendo in strada con i detriti davanti alle abitazioni (FOTOGALLERY).

Tra i residenti tanta la paura ma fortunatamente al momento non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani e la protezione civile che hanno scavato subito tra la macerie in cerca di eventuali persone bloccate. Con l’uso dei cani molecolari e degli scanner non sembrano esserci persone sommerse.

La strada è stata chiusa, in attesa di eliminare i detriti e mettere in sicurezza la zona. L’area interessata è quella sotto la chiesa di Santa Lucia dove i residenti raccontano di aver udito un grosso boato. Il crollo è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 13 gennaio, quando i residenti hanno avvertito un tremolio del terreno e in molti hanno creduto a un terremoto.

A causare il crollo molto probabilmente è stato il cedimento del terreno dopo il maltempo e le incessanti piogge delle scorse ore che hanno provocato anche diversi allagamenti in città.

In alto la foto pubblicata su Facebook da Vincenzo Arrigo



